Onana ricorda | All’Inter detestano una cosa e pagai 35 iPhone!

svela anche un retroscena legato allo spogliatoio dell’Inter, squadra in cui ha militato una sola stagione. Il portiere camerunese, oggi al Manchester United quattordicesimo in Premier League, racconta un aneddoto.REGOLE FERREE – André, dopo aver parlato del suo trasferimento al Manchester United,sempre a Media Carre anche il suo periodo. Il camerunese, nello specifico, racconta un aneddoto legato allo spogliatoio e alle regole stringenti nel club nerazzurro: «Ho giocato una sola stagione, ma sembra che ne abbia vissute dieci. Il nostro spogliatoio era una discoteca. Un giorno arrivo in ritardo all’allenamento, ma Denzel Dumfries mi segnala che sono in ritardo e quindi pago la multa. Le multe erano salate e solo per uno scherzo del genere mi hanno fatto comprare 35perché bisogna comprarli per tutti.