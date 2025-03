Onana | All’Inter multe salate Una volta all’Inter dovetti comprare 35 iPhone perché…

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Andréosservato, seppur anche lì non perfetto vista qualche defaillance, è poi letteralmente regredito a “finito” nella sua attuale esperienza al Manchester United, dove non si fa ormai in tempo a commentare un suo errore che l’altro spunta da dietro l’angolo.Nella sua singola stagione in nerazzurro il portiere camerunese ha comunque messo il suo zampino nei successi della squadra guidata da Inzaghi, con la bacheca annuale provvista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che si aggiungono alla straordinaria cavalcata fino alla finale di Champions League, dove l’Inter si è arresa solamente ad un tiro dal limite di Rodri.L’aneddoto disull’InterL’ex estremo difensore è tornato a parlare dei nerazzurri in una recente intervista a Le Média Carré, dove ha svelato un aneddoto, o meglio, una particolare usanza che vige nello spogliatoio della squadra Campione d’Italia, usanza spietata per il conto in banca di chi la subisce: “Ho giocato una stagionema sembra che ne abbia fatte dieci.