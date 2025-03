Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pamela Mastropietro, la mamma: “Ho incontrato Oseghale in carcere”

Macerata, 7 marzo 2025 - "Voglio incontrare": lo aveva detto Alessandra Verni,die così è stato. Oggi, a poco più di 7 anni dall', ladella 18enne romana uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018 dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia, hainInnocent, condannato in via definitiva all'ergastolo. Incontro atteso e motivazioni Era stata proprio ladi, nei mesi scorsi, a chiedere di vedere l'uomo, per il quale la condanna è stata confermata a gennaio scorso dopo un secondo ricorso, straordinario, in Cassazione. Lo aveva ribadito anche recentemente, in occasione della scarcerazione di Luca Traini, il 35enne che aveva compiuto un raid razzista per le strade di Macerata, pensando di vendicare