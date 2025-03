Thesocialpost.it - Omicidio Limena, Franco Bergamin trovato morto nell’armadio: il coinquilino Alessio Battaglia confessa. Arrestato

di 40 anni è statocon l’accusa diin relazione alla morte diBernardodi 80 anni, il cui corpo è stato scoperto il 5 marzo all’interno di un armadio, nascosto in due sacchi, in un’abitazione di, nel Padovano. Dopo giorni di ricerche, i carabinieri lo hanno rintracciato in una casa a Monfalcone, in provincia di Gorizia.La confessioneDopo il fermo, il sospettato ha ammesso di aver strangolato l’anziano durante un litigio, che sarebbe poi degenerato. Ha inoltre raccontato di aver nascosto il cadavereper giorni. Dopo queste dichiarazioni, è stato trasferito nel carcere di Padova, dove rimane a disposizione della magistratura.Il rapporto tra vittima eL’anziano, un ex operaio in pensione, si era stabilito ada qualche anno.