Ilgiorno.it - Omicidio di Suzzara, Rosa Capuano non risponde al gip. Sequestrato il testamento del padre: la donna erede universale

(Mantova), 7 marzo 2025 – Si è tenuto questa mattina, nella Casa Circondariale di Mantova, l’interrogatorio di garanzia a carico di, la 46enne arrestata per l’di suo. Francescoè stato ucciso a colpi di pistola nel garage della sua abitazione anel Mantovano, lo scorso 23 dicembre. Alle domande del Giudice per le Indagini Preliminari, l’indagata si è avvalsa della facoltà di nonre. IlNell’ambito degli accertamenti condotti anche dopo l’arresto della, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova hannounolografo, vergato dalla vittima nel 2016, sul quale veniva nominata la figliasua. Il documento è stato consegnato ai Carabinieri dai familiari della vittima. Francescoe la moglie – scomparsa qualche anno fa – hanno quattro figli: al Nord, come, vive Ciro che lavora come operaio ama pare avesse rapporti più sporadici colrispetto alla sorella.