Baritoday.it - Omicidio Anna Rosa Tarantino a Bitonto, Cassazione annulla con rinvio condanne per Conte e D'Elia

Leggi su Baritoday.it

La Corte dihato conin Appello lea 20 anni di reclusione per Domenico, ritenuto boss di, e Alessandro D', nell'ambito del processo per l'della sartae per il tentatodi Giuseppe Casadibari, avvenuti a.