Ombre sul rinnovo di Meret”, ma l’agente ha un presentimento

Alexè entrato in scadenza contrattuale con il Napoli, le parti lavorano per ildel contratto ma il Mattino rivela lo stato della trattativaIl 30 giugno 2025 potrebbe essere l’ultimo giorno di Alexda tesserato del Napoli. Stando ai termini contrattuali, il portierone della Nazionale è arrivato agli ultimi mesi in azzurro, dopo aver vinto da protagonista una Coppa Italia e uno Scudetto.In realtà, da mesidel calciatore Federico Pastorello e i dirigenti azzurri stanno provando a trovare un punto di incontro per rinnovare il contratto, migliorare le condizioni economiche del calciatore e prolungarne la permanenza.ha intenzione di restare a Napoli. Qui è diventato padre, qui è diventato grande. Nonostante venga messo in discussione spesso per il suo operato.