Romatoday.it - Omaggio a Frank Sinatra, Gianluca Guidi al Teatro Golden

Leggi su Romatoday.it

Alrendein un tributo musicale, sia per chi ha vissuto la sua epoca e sia per le nuove generazioni che non hanno avuto il piacere di apprezzare una vera icona, tra i cantanti più influenti del XX secolo che ha vinto ben 11 Grammy Awards.