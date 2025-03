Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli e le voci da Firenze: parola a Garbo e Valcareggi

Ile non solo: il giornalista Daniele(diversi anni a Sport Mediaset) è intervenuto a TMW Radio nella trasmissione ‘Maracanà’. Di seguito le sue parole.Lazio in 9 che vince in trasferta:“Questa squadra ha acquisito una mentalità. Sono 4 i giocatori che attaccano l’area del Plzen, quando potresti pareggiare. Invece la mentalità di vincere l’ha portata lì. E’ una vittoria che vale il 70% della qualificazione”.ilE anche la Roma che vince all’ultimo respiro col Bilbao:“Ho visitato per lavoro quasi tutti gli stadi europei, ma lo spettacolo dell’Olimpico non ha eguali. La prestazione della squadra è stata straordinaria, ci ha creduto fino all’ultimo. Sarà dura però al San Mames, sarà un ambiente caldissimo ma la Roma ha le armi per passare indenne. Due giocatori sottovalutati, Shomurodov e Celik, hanno fatto molto bene.