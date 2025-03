Terzotemponapoli.com - Oliveira: “Raspadori può approfittare della presenza di Lukaku”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Luis, ex attaccanteFiorentina eNazionale belga. Di seguito le sue parole.suCosì il brasiliano: “per me sta facendo una bella stagione, vero che la gente pretende i gol dagli attaccanti, ma bisogna capire che il ruolo che sta facendo è importante, ci sono sempre 2 su di lui e riesce comunque a gestire il pallone e toccare per i compagni, per me sta facendo una grande stagione. Oggi il calcio è cambiato, e così anche il ruolo dell’attaccante: sono pochi gli attaccanti che provano a superare l’uomo, si arriva sul fondo, poi si torna dietro, si cambia lato. Si è perso un po’ tutto questo, anche per la nostra Nazionale: sono in Italia da tanti anni.