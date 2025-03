Ravennatoday.it - Offese sul web alla candidata sindaca: "Massima solidarietà e condanna per questa aggressione"

Leggi su Ravennatoday.it

Ambiente e Territorio ed Europa Verde Ravenna esprimonoa Marisa Iannucci, sostenuta per le amministrative da Potere al Popolo e Ravenna in Comune, per dei messaggi offensivi che, a mezzo social, sarebbero arrivati dopo l'ufficialità della candidatura a. "Abbiamo letto sulla.