Ilgiorno.it - Occupato il negozio Tesla a Milano: “No allo strapotere di Elon Musk”

, 7 marzo 2025 – Questa mattina la concessionariadi piazza Gae Aulenti aè stata pacificamente invasa da ‘Extinction Rebellion’, per protestare contro il magnate delle auto elettriche e le sue posizioni politiche. Dopo essere entrate nel, diverse persone si sono incatenate alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto ‘Ecologia per tutte, non fascismo green’. All’esterno intanto altri si incollavano alle vetrine, cantavano, parlavano con i passanti spiegando le ragioni della protesta e esponevano un secondo striscione ‘Make millionaires pay again’. Una parafrasi ironica del MAGA trumpiano, di cuinegli ultimi mesi è diventato una delle voci più influenti. “L’apparentamento condi molte forze politiche della destra globale, incluse quelle al governo in Italia, equivale di fatto a una svendita della sovranità nazionale a favore di società private che, come è ovvio, hanno come obiettivo il loro personale profitto”, ha spiegato Lorenzo, uno degli attivisti di Extinction Rebellion all’esterno dello store.