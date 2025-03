Internews24.com - Oaktree Inter, il fondo ringrazia Inzaghi: ecco il peso che avrebbe il passaggio ai quarti di Champions

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilileconomico cheilaidiLeagueTuttosport fa una riflessione legata alla crescita economica avuta dall’negli ultimi anni grazie soprattutto alla gestione tecnica di Simone: ilè pronto are il proprio allenatore qualora riuscisse a centrare la qualificazione aidi Finale diLeague.– «Dei risultati prodotti grazie alla gestionesi è accorta pure la proprietà americana. Martedì, quando verrà staccato il pass per idi(dopo il 2-0 a Rotterdam dovrebbe succedere uno tsunami per pensare che non accada), incasserà un centinaio di milioni soltanto di premi Uefa. Tornare nel G8 d’Europa vale tanto per l’, al di là dei risvolti puramente economici, perché nell’estate che verrà la rosa sarà pesantemente ringiovanita – se non addirittura rifondata -.