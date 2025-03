Lidentita.it - Nuovo test, nuova esplosione per SpaceX

Leggi su Lidentita.it

in volo per il razzo Starship di. “Ormai abbiamo acquisito una certa esperienza in materia”, ha affermato Dan Hout responsabile del programma spaziale dell’azienda di Elon Musk in un video dopo il: “Abbiamo perso il contatto con la navicella”. La Faa americana, l’ente regolatore dell’aviazione, ha deciso di sospendere .perL'Identità.