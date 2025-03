Dailymilan.it - Nuovo San Siro, Gazzetta: il Comune aspetta ancora la proposta di Milan e Inter. La situazione

Leggi su Dailymilan.it

Per quanto riguarda ilSan, come riferisce la, ildiladiPer quanto riguarda ilstadio di, come riferisce l’edizione odierna de ladello Sport, ildiche i due club formalizzano la lorodi acquisto e progettazione dell’area, dove dovrebbe sorgere ilstadio dei due club cittadini.Nella giornata di mercoledì, il sindaco Beppe Sala aveva confermato come il fascicolo da oltre duecento pagine non fossearrivato sul tavolo dell’amministrazione, il presidente dell’Beppe Marotta poche ore dopo aveva tranquillizzato tutti in merito alladei due club, che perònon è stata consegnata.Sanpreparano laSan: illadi