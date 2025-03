361magazine.com - Nuovo retroscena al Grande Fratello. Mariavittoria non ci sta: “Non strumentalizzate questa cosa”

, Zeudi eripercorrono quanto accaduto in diretta con Chiara: Le opinioni delle due gieffine, ieri sera Chiara è stata al centro di numerose polemiche dentro e fuori dalla Casa. Zeudi Di Palma ingiornata si è avvicinata aper scoprire il suo punto di vista nei confronti dell’amica Chiara. L’ex Miss Italia ha esordito: “l’abbiano fomentata due persone: Jessica e Lorenzo e non siete voi, io non ho peli sulla lingua”.rivela: “Io ho detto a Chiara che non è per il rossetto rosso. Mi dispiace perchè io non la reputo in nessun modo, il mio giudizio su di lei è al di fuori di Tommaso, Lorenzo, “sgallettata” è un termine che è uscito dalla bocca di Jessica, per me è altezzosa”. Zeudi replica: “Tu puoi avere la tua percezione, io che la vivo di più, non è così”,chiarisce: “Con te, in puntata con noi è altezzosa”.