Nuovo consiglio direttivo per l’Avis | Puntiamo ad aumentare i volontari

Si rinnova ildeldi Guastalla. E si punta a un aumento del numero die donatori. "Da questo – è l’impegno dichiarato nella recente assemblea dei soci, avvenuta a palazzo ducale – derivano le scelte da compiere per la gestione deidi tempo, delle collaborazioni da creare e potenziare. Sarà compito delattuare le iniziative necessarie, oltretutto in una annata in cui si celebrano i 75 anni di fondazione delguastallese". Tra gli eventi in programma la Giornata del donatore del 14 giugno, la festa del compleanno a ottobre, oltre alle attività di promozione in scuole e aziende. Ilè composto da Chiara Bertazzoni, Roberto Bertazzoni, Arrigo Bonfanti, Simonetta Casoni, Cristian Franzini, Marco Gandolfi, Riccardo Mandurino, Stefano Pavesi, Ingrid Perini, Sergio Rovesti, Simran Saini, Anna Simonazzi, Nicolò Taboni, Nadia Truzzi, Laura Veneri.