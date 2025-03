Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Cinema. L’omaggio a Gianni Amelio

Sarà dedicato al’Evento speciale sulitaliano della 61ª edizione della Mostra internazionale del. Al regista, produttore e scrittore calabrese, sarà infatti dedicata la retrospettiva del PesaroFilmFest con la presentazione dell’intera sua opera per ile la televisione. E’ la prima anticipazione della mostra che quest’anno si svolgerà dal 14 al 21 giugno. Oltre alle date il festival, diretto da Pedro Armocida, annuncia anche che sono aperti i bandi del Concorso Pesaro, per film senza alcun vincolo di formato, genere, durata e lingua, del concorso di criticatografica – Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video saggi – (Ri)Montaggi – rivolto agli studenti didi tutto il mondo. L’Evento speciale dedicato advedrà la collaborazione del Centro sperimentale ditografia – Cineteca Nazionale, per uno dei grandi maestri del nostroche ha appena compiuto 80 anni, uno dei più cinefili e “sperimentali“ (i primi film tv in Rai).