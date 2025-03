Perugiatoday.it - Nuovo asfalto a Perugia, il Comune compra una macchina tappabuche e schiera una task force per rifare le strade: la mappa dei lavori

Leggi su Perugiatoday.it

per ledi. Ilannuncia "un’importante operazione di manutenzione intensiva dellecittadine". I nuovi mezzi in dotazioneIn azione "tutte le squadre disponibili del cantiere comunale e i mezzi in dotazione", spiega l'assessore Francesco Zuccherini.