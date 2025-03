Ravennatoday.it - Nuovo appuntamento con il tradizionale mercatino vintage "La pulce d'acqua"

Una nuova stagione per i mercatini dell’usato “Lad’” e “Lanel Baule” a Ravenna. Il “debutto” per “Lad’” è domenica 9 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, come di consueto alla Darsena di città. Gli altri appuntamenti dell’anno: 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 settembre.