Ilrestodelcarlino.it - Nuovi uffici del Tribunale, si avvicina il giorno dell’apertura

Questione ancora di qualche settimana, affinché il personale dedicato termini la formazione, e anche a Mirandola e Finale Emilia verranno aperti duedi prossimità deldi Modena. A Mirandola troverà sede presso glidei Servizi Demografici. Le attività previste includono l’informazione e l’orientamento sulle procedure giudiziarie, in particolare in materia di volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizioni e inabilitazioni, accettazioni e rinunce di eredita`, formazione di inventari) e istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del, la redazione di istanze e atti, la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e il deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente, nonché l’informazione sullo stato delle procedure in cui l’utente è coinvolto.