Ilgiorno.it - Nuovi tutor sulla A9. Accesi oggi i sistemi 3.0

Una novità per nulla gradita agli automobilisti comaschi quella deilungo la A9, l’autostrada che da Milano porta in Svizzera passando da Como, che sarannoa partire da. L’autostrada dei laghi fa parte delle 26 tratte autostradali scelte dal Ministero dei Trasporti per i controlli con il nuovo sistema3.0, la verifica dei mezzi in transito sarà affidata a cinqueimpianti, tre installati in direzione Nord e due in direzione Sud. Andando da Milano verso la Svizzera i varchi sono stati posizionati tra Turate e l’interconnessione con la Pedemontana, tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. Invece per chi viaggia in direzione Milano tratti sottoposti a controllo saranno quelli tra Lomazzo Nord e Lomazzo Sud e tra gli svincoli di Turate e Saronno.