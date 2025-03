Ilgiorno.it - Nuove regole. E spuntano le “zone rosse”

Nascono le "" a Cinisello con le modifiche al regolamento di polizia urbana, votate dal consiglio comunale per rispondere a problematiche emerse nel tempo e non adeguatamente affrontate fino a oggi in particolare per quanto riguarda assembramenti giovanili, schiamazzi e bivacchi. Tra le principali novità introdotte, spicca la ridefinizione delle aree di "maggior tutela", all’interno delle quali, oltre al daspo, il sindaco potrà emettere ordinanze non contingibili e urgenti della durata massima di 90 giorni, relativamente all’uso, somministrazione, vendita o consumo di bevande alcoliche, ma anche alle modalità di esercizio delle attività di vendita o somministrazione su area pubblica in forma itinerante. Si potrà anche intervenire sugli orari dei negozi, sullo stazionamento dei pedoni e sulla limitazione degli assembramenti.