Nuova partita in programma per la Rangers Qualiano

Domenica 9 marzo alle ore 12:30 al campo Campanile dove i Rangers Qualiano affronteranno i giocatori dell'Inter Pianurese Il campionato è ancora aperto per tutte le posizioni. L'obbiettivo per la squadra è vincere ottenendo i play off per offrire alla squadra un meritato finale. Difatti, nelle prossime ed ultime quattro giornate i Rangers Qualiano affronteranno diverse sfide che determineranno il futuro della squadra. Alcuni componenti della squadra si sono infortunati ed altri hanno affrontato un periodo breve di convalescenza. Infine a parlare per tutta la squadra è il direttore calcistico Pasquale Palma che dichiara: "Sono stati giorni difficili, alcuni ragazzi adesso si sono ripresi ed hanno assorbito questo brutto periodo, difatti spero in una grande rivalsa e un grande ritorno in campo"