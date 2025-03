Bergamonews.it - Nuova Gamec, l’impresa: “Numerose difficoltà, sonda con sirena per l’innalzamento del Morla”

Bergamo. Un cantiere complesso costruito su “” quello della. Ad affermarlo èMandelli che fa il punto della situazione dei lavori.“Il cantiere per la realizzazione dellaha dovuto affrontare– affermano i vertici della Mandelli – tra cui la complessità del terreno, la posizione centrale in città, e le problematiche idrogeologiche derivanti dalla presenza della Roggia. La struttura dellasorgerà, infatti, parzialmente sopra il tombamento della Roggia, rendendo indispensabile un intervento significativo di rinforzo strutturale”.Dopo l’ezione dello scorso settembre “è stata posizionata unaa monte della Roggia” per monitoraredel livello dell’acqua, “inviando un allarme a una centralina che attivava unae inviava notifiche a cinque numeri telefonici predefiniti”.