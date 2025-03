Quifinanza.it - Nucleare pronto a tornare in Italia nel 2030, sarà sostenibile: cosa c’è nel decreto Meloni

Assieme alBollette, il Consiglio dei Ministri ha approvato qualche giorno fa, in esame preliminare, un disegno di legge delega in materia di energia. L’obiettivo è l’inserimento di questa fonte di energia nel cosiddetto “mix energeticono”, nel quadro delle politiche europee di decarbonizzazione che hanno nel 2025 l’obiettivo temporale di neutralità.La legge è stata pensata per garantire anche la continuità nell’approvvigionamento energetico, considerato l’aumento costante della domanda e la necessità di raggiungere il prima possibile l’indipendenza energetica. Ma anche per garantire la sostenibilità dei costi gravanti sugli utenti finali e la competitività del sistema industriale nazionale.incambiaA causa delle tensioni internazionali, prima fra tutte la guerra in Ucraina e l’aumento della domanda globale, che stanno spingendo i governi occidentali a rivedere la produzione di energia a livello nazionale, l’si prepara quindi al ritorno al, che100% green.