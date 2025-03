Nottingham Forest-Manchester City il pronostico | scontro Champions spettacolo assicurato

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le sfide di andata degli ottavi di finale delle tre competizioni europee, la luce dei riflettori si sposta sui campionati nazionali. Domani, sabato 8 marzo, avrà inizio la 28ª giornata di Premier League: ad aprire le danze sarà la sfida tra, in campo alle ore 13:30 al TheGround. I Citizens partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.87, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati entrambi a 3.75. Come arrivano al matchAd inizio stagione, nessuno avrebbe pronosticato che ilsi sarebbe presentato con una posizione in classifica migliore dela questa partita. Infatti, la squadra guidata da Nuno Espirito Santo occupa la terza posizione con 48 punti, a +1 sulla formazione di Pep Guardiola, e sogna di qualificarsi alla prossima edizione dellaLeague.