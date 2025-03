Sololaroma.it - Notte da sogno all’Olimpico, primo round alla Roma: l’analisi del 2-1 all’Athletic

Ancora una vittoria casalinga per 2-1, ancora una rimonta da grande squadra. Con un Olimpico così, il risultato sembrava scritto. Spinta da 62.540 tifosi, laha battuto l’Athletic Club nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ribaltando nuovamente il punteggio come accaduto domenica contro il Como. Ma guai a cantare vittoria: tra una settimana al San Mamés ci sarà un’atmosfera altrettanto infuocata. Nel frattempo, è giusto festeggiare il successo. In un Olimpico colorato da 100.000 bandiere giallorosse, è andata in scena una partita equilibrata, decisa interamente nella ripresa. Inaki Williams aveva illuso i baschi con il gol del vantaggio, ma laha reagito con carattere: prima il pareggio immediato di Angelino, poi il gol allo scadere di Shomurodov ha mandato in visibilio il pubblico.