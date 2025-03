NonCiFermaNessuno parte il tour promozionale di Luca Abete | RIbelliamoci a chi semina paura

Leggi su Ildenaro.it

L’undicesima edizione delmotivazionale diil 12 marzo dall’Università “Parthenope” di Napoli.La campagna rivolta ai giovani universitari è nata nel 2014.”il progetto di comunicazione sperimentale – si legge in una nota – è basato sull’ascolto e sulla condivisione di esperienze che trova il suo compimento in ununiversitario che accorcia le distanze tra chi vive un disagio e chi invece è riuscito ad affrontarlo con successo”. Ilsi propone come “un’opportunità per ripristinare il dialogo tra gli studenti e confrontarsi su temi attuali, quali solitudine, paure, sensazione di inadeguatezza e difficoltà universitarie nel corso di 8 talk in altrettante università italiane, da Nord a Sud, isole comprese, che vedranno protagonisti migliaia di studenti a confronto con”.