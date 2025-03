Anteprima24.it - ‘Non vendere terreno’, ma denuncia e manda a processo il boss

Tempo di lettura: 3 minutiIl Tribunale casertano di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione Sos impresa – Rete per la Legalità Campania Aps, nelcontro due imputati di tentata estorsione, tra cui l’esponente del clan dei Casalesi Giovanni Diana, 64 anni, attualmente detenuto e con condanne definitive per estorsione. L’associazione, rappresentata dall’avvocato Gianluca Giordano, ha affiancato la vittima, la cuiha permesso da un lato di fermare la condotta di Diana, che per questi fatti è stato raggiunto qualche anno fa dalla misura cautelare del divieto di dimora, e di arrivare poi al. Secondo quantoto e poi riscontrato dagli inquirenti, la vicenda, datata novembre 2021, ruota attorno alla vendita di un terreno ubicato a Francolise, cui Diana, ritenuto capozona in quell’area per conto del clan dei Casalesi, si oppose perché quella terra la voleva lui e per pochi soldi, tanto da incaricare il suo complice Domenico Galdiero, anch’egli sotto, di andare a prendere il venditore e portarlo alla sua presenza in un luogo isolato di campagna, dove lo minacciò perché non vendesse.