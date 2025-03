Spazionapoli.it - Non solo Meret e Anguissa: in ballo un rinnovo a sorpresa

Il Napoli sta lavorando su altre situazioni dopo aver annunciato ildi Olivera e le trattative perGiovanni Manna e Antonio Conte provano a programmare la prossima stagione. E si parte dalle conferme, dalle certezze. In primis, ildi Olivera, che ha firmato un prolungamento fino al 2030, con aumento di ingaggio. Sarà necessario e prioritario rinnovare, ormai entrato in scadenza di contratto: il Napoli non vuole perderlo a zero.Poi c’è da gestire la situazione legata a Frank, che ha nel suo attuale contratto un opzione a favore della società partenopea per prolungare la permanenza al 2027. E infatti, il Napoli eserciterà quest’opzione per non perderlo da svincolato a luglio. Ma in realtà le parti stanno trattando per un nuovo contratto fino al 2029, con adeguamento dell’ingaggio.