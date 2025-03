Dayitalianews.com - Non si sa più nulla di Laura da ieri mattina. L’appello social della famiglia per ritrovare la 41enne. Ricerche in tutto il Lazio

Allarme per lascomparsa il 6 marzo 2025Cresce la preoccupazione per la scomparsa diLardani, 41 anni, di cui non si hanno più notizie dalladel 6 marzo 2025. La donna si è allontanata dalla propria abitazione dopo aver inviato un messaggio allarmante alla sorella su WhatsApp, dopodiché il suo telefono risulta irraggiungibile.Segni particolari e dettagli utili per il riconoscimentoLardani è alta circa 1,60 metri, ha una corporatura esile, capelli castani corti e occhi castani. Un dettaglio distintivo è la presenza di un tatuaggio sulla spalla e sull’avambraccio destro.Appello dell’associazione PenelopeL’associazione Penelope, impegnata nella ricerca di persone scomparse, ha diffuso un appello affinché chiunque abbia informazioni utili o l’abbia avvistata contatti immediatamente i numeri di emergenza.