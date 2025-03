Ilfattoquotidiano.it - “Non si può continuare a negare la verità” che si consuma nei ristoranti: 70 chef britanniche firmano una lettera indirizzata “a tutti quelli che amano cenare fuori”

Le cucine dei grandinon sono oasi felici. Le donne, 70 per l’esattezza, hanno preso carta e penna per sottoscrivere unaapertaa “coloro che beneficiano del piacere di” affinché siano consapevoli del fatto che non è tutto oro quello che luccica e che il “sessismo” nel settore dell’ospitalità non può e non deve più esistere. Una risposta netta ed accorata nei confronti del maestro dei fornelli stellato, Jason Atherton, che poco prima aveva serenamente dichiarato il contrario sulle pagine del Times. “Non ho mai avuto l’occasione di testimoniare episodi di sessismo nel settore” aveva confessato logenerando immediatamente reazioni piuttosto accese sui social e non solo.Una leva che poi si è rivelata forte per le donne che operano e cercano la perfezione in cucina, confrontandosi con i colleghi maschi e con le sfide di un settore sempre più competitivo quanto tossico.