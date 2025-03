Lanotiziagiornale.it - “Non ci sono le condizioni per andare avanti”, Elly chiude al Salva-Milano

Il giorno dopo lo tsunami giudiziario che ha investito (e affossato) il, le forze politiche che avevano sostenuto la “norma interpretativa” – scritta, secondo la Procura, dagli indagati milanesi per bloccare le inchieste sull’urbanistica – tentano di riposizionarsi. A partire dal Partito democratico, che spinge l’ultimo chiodo sulla bara della norma.La marcia indietro del Pd sul“L’arresto di ieri (mercoledì, ndr) e i fatti emersi dalla magistraturamolto gravi”, ha detto ieriSchlein, “è evidente che non cilepersu quel ddl in discussione al Senato”. “Riteniamo che non sia possibile continuare il confronto parlamentare sulle modifiche al Ddl e che sia necessario fermare, in commissione Ambiente al Senato, il proseguimento dell’iter parlamentare”, ha fatto eco il dem Francesco Boccia.