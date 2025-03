Lopinionista.it - “Non chiamateci quote rosa”, convegno a Genova: ecco quando

Ispirato all’omonimo libro di Valentina Cristiani e incentrato sulla parità di genere, ilsi terrà mercoledì 12 marzo– “Non“. É il titolo del, organizzato in collaborazione con le istituzioni, che si terrà mercoledì 12 marzo, alle ore 17,30, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, a. Ispirato all’omonimo libro di Valentina Cristiani. Le relatrici saranno le giornaliste Giulia Stronati (90° Minuto) e Silvia Pedini (Teleromagna). Moderatrice dell’evento sarà Stefania Secci, giornalista investigativa e attivista contro la violenza di genereNel corso delsaranno trattate tematiche importanti, come la parità di genere. Partendo dalle 40 testimonianze delle giornaliste presenti nel libro, si darà voce a tutte quelle donne che hanno subito discriminazioni, pregiudizi, violenza fisica e psicologica, battute sessiste, commenti inappropriati, svilimento delle capacità personali ma anche gender pay gap, carriere più faticose, diritto alla maternità negato e molestie, che nel 2025 sono ancora all’ordine del giorno in tutti gli ambiti lavorativi e familiari.