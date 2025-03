Formiche.net - Non c’è Difesa europea senza Nato. Il commento di Arditti

Leggi su Formiche.net

A.A.A. classe dirigente cercasi in questa Europa alla fine del primo quarto del millennio. Certo, la situazione internazionale è complessa, ci sono sfide nuove, emergono protagonisti aggressivi che solo pochi anni fa erano nelle retrovie. Però alcune reazioni suonano un po’ esagerate, ora cerco di spiegare perché.Punto primo: tutti quelli che si sono accorti di cos’è la Russia di Putin solo adesso o mentono o sono, per essere eleganti, degli ingenui impresentabili. Putin usa la forza come regola di governo dalla lontana estate del 1999 quando diventa primi ministro, applicandola con regolare cadenza in azioni militari oltre confine. Ad esempio, viene occupata la Crimea nel 2014 con reparti armati (la divisa russa, ma è solo questione “coreografica”), però Putin arriva a Milano ricevuto con tutti gli onori per Expo 2015.