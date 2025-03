Iodonna.it - Non basta parlare di empowerment...

We should be all femminist, Dovremmo essere tutti femministi, è un famosissimo saggio della scrittrice, attivista e femminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Maria Grazia Chiuri, ex direttrice artistica di Dior, alla sua prima sfilata per la Maison, nel settembre 2016, quando le luci si sono abbassate, e mentre il pubblico si aspettava un nuovo look, la stilista romana ha mandato in passerella un nuovo punto di vista. Una maglietta slogan, proprio con la citazione di Chimamanda Ngozi Adichie. Chiuri ha toccato un nervo scoperto, mettendo in discussione il modo in cui il femminismo è visto come un’opposizione alla femminilità. Una vibrazione radicale. Fortissima. Soprattutto in questo 8 marzo 2025. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Leggi anche › 4 libri da leggere su donne (potenti) della storia Cosa ci insegna l’8 marzoPerché la festa? Storicamente è ispirata da un terribile fatto di cronaca risalente al 25 marzo 1911 quando, negli stabilimenti della Triangle Shirtwaist Factory di New York, scoppia un incendio che uccide più di cento lavoratrici, soprattutto immigrate, che erano state rinchiuse per impedirne uno sciopero.