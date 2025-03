Lanotiziagiornale.it - Nomine Rai, un’altra fumata nera: lo scontro FdI-Lega paralizza il Cda

Continua il caos (tutto interno al centrodestra) TeleMeloni. Chi si aspettava che il Cda Rai, riunitosi ieri pomeriggio, sciogliesse finalmente il nodo(bloccate da dicembre scorso), è rimasto amaramente deluso. La riunione, infatti, ha affrontato i temi più disparati, dai piani di produzione e trasmissione 2025, alla Relazione Internal Audit per l’anno 2024, fino alla promozione a inviata verso il Sud America per la giornalista Stefania Battistini, ma dineanche l’ombra.Del resto, decidere chi deve sedersi sulle principali poltrone della televisione pubblica – in forza di una rigida spartizione partitica – è sempre un gioco estenuante. Ne sa più di qualcosa l’Ad Giampaolo Rossi, che già mercoledì aveva comunicato come nel termine ultimo delle 24 ore dalla riunione non fosse arrivato alcun curriculum dai candidati alle varie posizioni.