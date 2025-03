Laprimapagina.it - Nominati cinque nuovi “Giusti della Farnesina”

di Arturo Varè In concomitanza con la Giornata Europea deiche si celebra ogni anno il 6 marzo, il Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale e la Fondazione Gariwo hanno ufficialmente reso nota la nomina di”. I” sono: Francesco Babuscio Rizzo, Piero De Masi, Giorgio Giacomelli, Vito Positano e Tito Spoglia, che si aggiungono ai primi novenel 2024.Ivi entreranno a far parte del “Giardino dei”, istituito nel 2024 e fruttocollaborazione tra la Fondazione Gariwo (che è impegnata nella valorizzazione delle storie deidell’umanità e che ha creato in Italia e nel mondo più di 300 Giardini dei), il Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale e Roma Capitale.