"Nobody Lives Here", il terzo album in studio di SYML

Artista e produttore di Seattle,presenta ildi, ‘’, in arrivo il 4 aprile. Anticipato dai singoli ‘Careful’ e ‘Heartbreakdown’, il disco segna la sua scrittura più chiara e nitida ad oggi. Scritto, diretto e registrato da, l’è alimentato dalla profonda comprensione che la vita è una contraddizione, un momento fugace. Mentre accetta la presenta della perdita, Brian Fennell () accoglie comunque gli altri nel suo spazio. Nel nuovo lavoro, la musica rimane cinematografica e viscerale, tra ronzii di violoncelli, chitarre slide e melodie che accompagnano testi introspettivi.‘’ è un focolare, dove ogni canzone infonde calore, un atto di conforto.Nato in una piccola città fuori Seattle, Fennell scrive, registra e produce le canzoni per il suo progetto minimale.