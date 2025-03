Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: Billing affidabile. Lukaku sta facendo bene, Fiorentina da non sottovalutare

Cammaroto, Fava, Muselli e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “calciatore, tentativo della Juventus per Osimhen, le ultime su Anguissa e Lobotka”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “L’al Ahli aveva paventato una clausola da 100 milioni per Saint Maximin come risarcimento danni se non si fosse completata l’operazione? Ho fatto qualche verifica, non sono venuti fuori degli importi esorbitanti, ma ci sono riscontri sul fatto che l’Al Ahli ha messo una coprosa postilla sulla conclusione dell’affare.