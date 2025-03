Lettera43.it - Nissan pensa a un nuovo Ceo: Uchida in bilico dopo lo stop alla fusione con Honda

potrebbe nominare presto unCeo. Fonti interne all’azienda hanno detto a Reuters che la posizione di Makotoè fortemente inin seguito al calo delle prestazioni della casa automobilistica e al fallimento delle operazioni dicona febbraio. Martedì 11 marzo il consiglio di amministrazione si riunirà per discutere dei potenziali successori attesi da un incarico temporaneo che darebbe all’azienda il tempo per trovare un sostituto permanente. Se confermata, la notizia porterebbe al quarto Ceo in meno di sei anniguida difine dell’era Carlos Ghosn. Media giapponesi hanno riportato una rosa di quattro candidati in lizza per il posto di: si tratta di Jeremie Papin, Ivan Espinosa, Guillaume Cartier e Jun Seki.Tra i sostituti si fa il nome di Jun Seki (Getty Images).