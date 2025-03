.com - Nino D’Angelo annuncia nuove date estive al tour I miei meravigliosi anni ’80

Si aggiungono 7ai I’80 Estate 2025, ilestivo diSi aggiungono 7ai I’80 Estate 2025, ilestivo diche lo vedrà live in tutta Italia dal 13 giugno. Da oggi, venerdì 7 marzo, i biglietti delsonoo disponibili in prevendita su https://bit.ly/estate2025 ,Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.tridentmusic.it/. I biglietti per ledi Nichelino, Acri e Cirò Marina saranno disponibili in prevendita da lunedì 10 marzo su https://bit.ly/estate2025 ,Ticketone.it.Il calendario completo13 giugno – Palermo – Teatro di Verdura14 giugno – Catania – Villa Bellini28 giugno – Piacenza – Palazzo Farnese, nell’ambito del Festival Piacenza Summer Cult14 luglio – Nichelino (Torino) – Palazzina di Caccia di Stupinigi (NUOVA DATA)17 luglio – Firenze – Villa Demidoff (“MusArt”)18 luglio – Genova – Arena Del Mare Porto Antico Di Genova, nell’ambito dell’Live in Genova Festival (NUOVA DATA)20 luglio – Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli23 luglio – Roma – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone26 luglio – Barletta – Fossato del Castello8 agosto – Porto Recanati (Macerata) – Arena B.