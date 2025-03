News.robadadonne.it - Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, in ospedale per operarsi al cuore. Le sue parole

Una foto sorridente dal lettino d’, altre in cui riceve fiori dai fan e un video in cui si trucca scrivendo, ironicamente, “Neanche l’anestesia mi ferma”.ha voluto rassicurare in questo modo le persone che la seguono dopo l’intervento alannunciato qualche giorno fa.Ospite di Verissimo lo scorso mese ladell’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip aveva spiegato di avere un problema al, e di dover essere operata da lì a breve.Fonte: instagram @semplicemente“A maggio 2024 ebbi un attacco ischemico transitorio, mentre nei mesi successivi ero stata male – disse in quell’occasione – Ho fatto 6 mesi di visite, e ora mi opero. Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare trombosi o attacchi ischemici e quindi è il caso di operarmi.