Internews24.com - Nicolini consiglia: «L’Inter dovrebbe investire su Castro»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex dirigente dello Shakhtar Donetsk ha parlato della lotta Scudetto e il mercato del: le sue dichiarazioniCarlo, l’ex dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha discusso della corsa per il titolo e delle strategie di mercato delai microfoni di EuropaCalcio.it, nel corso della trasmissione Calcio Time. SULLA LOTTA SCUDETTO – «Mi sembra una lotta al ribasso. Negli ultimi anni eravamo abituati a squadre che facevano un grandissimo campionato come ad esempio Napoli e Inter, invece qui siamo arrivati a marzo in condizioni diverse: ci sono 4 squadre che si giocano il Tricolore.è prima, è la più forte sulla carta, ha la rosa più completa, mi aspettavo però un margine più ampio sulle inseguitrici. Probabilmente un po’ la stanchezza, un po’ gli infortuni e le scelte non sempre azzeccate fanno si che il Napoli sia a -1, avvantaggiato dal fatto che non ha le coppe.