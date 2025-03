Inter-news.it - Nico Paz il volto dell’Inter del futuro! Le prospettive con Inzaghi – TS

Paz è il talento che sta brillando in questa stagione al Como. Il giocatore è seguito dall’Inter, che ci vede il giocatore del. Il racconto di Tuttosport.TALENTO! –Paz rappresenta ildel! Il talento argentino sta brillando in questa stagione di Serie A e ha conquistato l’interesse della dirigenza nerazzurra. Da mesi si parla dell’avvicinamento della società al centrocampista, che però è ancora di proprietà del Real Madrid. I blancos possono esercitare una recompra a prezzi contenuti nei prossimi tre anni e Carlo Ancelotti ha mostrato un chiaro interesse nei confronti del calciatore.Paz e il ruolo all’InterPIANO – Al Real Madrid comunque lo spazio non sarà lo stesso e Simonepuò garantire unda protagonista al centrocampista. Simonevede inPaz il prossimo Luis Alberto, ossia una mezzala di qualità in grado di rompere le linee della squadra avversaria.