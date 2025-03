Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios si ritira a Indian Wells, finisce in lacrime dopo il punto "pagliacciata" | Video

Tante critiche nei confronti di Jannik Sinner, poi però quando c'è da pensare alle sue giocate è un pianto amaro. Il ritorno in campo diè un incubo: l'eliminazione agli Australian Open, ora quella ai Masters 1000 di, sconfitto da lucky loser da Botic van de Zandschulp con il punteggio di 7-6(7), 3-0. Il 29enne, che ha avuto un set point nel tie-break d'apertura, poi ha lasciato il campo arrabbiatissimo per problemi al polso destro. In campo giocava con un tape che gli dava continuamente fastidio, tanto che erano varie le smorfie di dolore sfogate dall'ex numero 13 al mondo. In conferenza stampa, poi, ha sfogato il suo dolore: "Ad essere sincero, non ero molto fiducioso di poter giocare oggi — le sue parole — Due giorni fa, in allenamento, ho dovuto interrompere le prove perché sentivo dolore al polso.