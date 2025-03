Inter-news.it - Nesta: «Inter potrebbe concedere qualcosa al Monza. Due recuperi!»

Alessandroha parlato nella conferenza stampa di vigilia di, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni., la sfida con l’è molto complicata. Giocare senza troppi pensieri può essere un vantaggio?Dobbiamo prenderla così, con leggerezza. In uno stadio importante contro una squadra fortissima. Servirà giocare con la mentalità giusta e il piacere e lo stimolo di giocare contro questa. La classifica non la dobbiamo guardare in questo momento. Andremo a giocare la nostra partita, sicuramente per provare a vincere il match. Il concetto è sempre lo stesso, ossia riuscire a fare risultato. Poi è chiaro che affrontare una squadra del genere è complicato. Magari da qualche partepossono lasciare visto che hanno affrontato Napoli, Feyenoord e precedentemente altre partite complicate.