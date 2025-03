Calciomercato.it - Nesta esalta Inzaghi: “Tra i più bravi in Europa”. Tegola Monza: operato e KO con l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni dell’allenatore delalla vigilia dell’anticipo di campionato in casa della capolista Domani sera ilsarà ospite al ‘Meazza’ della capolista Inter, nel testa-coda della 28° giornata del campionato di Serie A.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itI brianzoli restano mestamente all’ultimo posto in classifica e proseguono nella loro stagione negativa. Alessandroperò non molla e prova a caricare la sua squadra, a caccia di un’imprea che avrebbe del clamoroso: “Dobbiamo prenderla con leggerezza, giochiamo in uno stadio incredibile e contro un’avversario fortissimo. Dobbiamo fare la nostra partita, con la giusta mentalità e avere il piacere di giocarla senza guarda la classifica perché ti appesantisce. Ci danno tutti per sconfitti: la figata sarebbe ribaltare il pronostico“, le parole del tecnico delnella conferenza stampa della vigilia.