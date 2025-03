Bergamonews.it - Nessuno è artista da solo

Springsteen, Zappa, Waits, Ac/Dc, Bon Jovi, Kiss, Costello, Dylan, Aerosmith, Guns n’ Roses, Counting Crows, Gabriel, The Cure, Rage Against The Machine, Metallica, Pearl Jam, Nannini, Zero, Elio e le Storie Tese, Ligabue, Afterhours, Mika.C’è una persona in Italia che, da oltre quarant’anni, lega tutti questi (e moltissimi altri) artisti. Il suo nome è Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, con cui ha organizzato e realizzato oltre quindicimila concerti e spettacoli di artisti italiani e internazionali. Vero amante della musica, assiduo ascoltatore, grande divulgatore, infaticabile cercatore di talenti. Insomma, uno giusto.L’ultima sua creatura è il Comfort Festival ® 2025, contenitore rock/blues dalle tinte forti che si terrà il prossimo luglio a Cinisello Balsamo, in Villa Casati Stampa, e vedrà sfilare nomi quali Ben Harper & The Innocent Criminals, Wolfmother, Steve Vai e Joe Satriani, per la prima volta in “combo” con la loro SatchVai Band.